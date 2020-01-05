Армия и оружие
КоммерсантъВ Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов. О происшествии и количестве пострадавших в Facebookсообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС).
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Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Шоу-бизнес
Закодированная Дана Борисова выпила духи
"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Спорт
WADA назначила России сумму ежегодного взноса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Шоу-бизнес
«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей
Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Армия и оружие
Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
Политика
В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Происшествия
В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Политика
В Киеве сообщили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что газовый рынок Украины должен работать только по правилам Европейского союза.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»
В «Нафтогазе» сообщили, что будет с судебными исками против «Газпрома».
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Экономика
Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
Хабаровский край в этом году получит на реализацию национальных проектов 9,3 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, сообщает краевое правительство.
Армия и оружие
Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
Общество
Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка
Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.
Политика
Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
Космос
В NASA представили планы на 2020 год
Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.