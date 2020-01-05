Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВ Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов. О происшествии и количестве пострадавших в Facebookсообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС).
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В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

РИА Новости19:20

В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

ТАСС19:01

Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

Lenta.ru17:11

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском19:58

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъ19:52

Более 20 кадетов погибли при авиаударе по военному колледжу в Триполи

РБК20:45

По военному колледжу в Триполи нанесен авиаудар

Эхо Москвы20:05
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
REGNUM 22:36
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета 13:26
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Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия 18:53
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Закодированная Дана Борисова выпила духи

"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Комсомольская правда 10:00
Спорт

WADA назначила России сумму ежегодного взноса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
FreeNews-Volga 06:48
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 12:29
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК 20:06
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Армия и оружие

В ЛНР сбили украинский ударный беспилотник

РЕН ТВ 06:48
Шоу-бизнес

«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей

Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Bimru.ru вчера в 07:09
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ 22:35
Армия и оружие

Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео

Avia.pro вчера в 17:38
Здоровье

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
РИА Новости 19:11
Политика

В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
RT на русском 14:21
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Происшествия

В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе

СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
РИА Новости 09:36
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Политика

В Киеве сообщили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что газовый рынок Украины должен работать только по правилам Европейского союза.
RuNews24.ru 02 января в 06:06
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

В «Нафтогазе» сообщили, что будет с судебными исками против «Газпрома».
Комсомольская правда 04:18
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Экономика

Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты

Хабаровский край в этом году получит на реализацию национальных проектов 9,3 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 20:07
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новости вчера в 22:04
Общество

Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка

Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.
РБК 16:55
Политика

Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию

Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
РИА Новости 20:40
Космос

В NASA представили планы на 2020 год

Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
REGNUM 04:15
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
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Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
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