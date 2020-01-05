В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов. О происшествии и количестве пострадавших в Facebookсообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС).

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Происшествия Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

Шоу-бизнес Закодированная Дана Борисова выпила духи "С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Шоу-бизнес «Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.

Здоровье Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.

Происшествия В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Экономика Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты Хабаровский край в этом году получит на реализацию национальных проектов 9,3 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, сообщает краевое правительство.

Общество Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.

Политика Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.

Космос В NASA представили планы на 2020 год Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.