Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВ Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов. О происшествии и количестве пострадавших в Facebook сообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС).
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

В Ливии в результате авиационного удара по военному училищу погибли почти 30 курсантов

Эхо Москвы03:00

Более 20 кадетов погибли при авиаударе по военному колледжу в Триполи

РБКвчера в 20:45

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъвчера в 19:52

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русскомвчера в 19:58

В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

РИА Новостивчера в 19:20

В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

ТАССвчера в 19:01

Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

Lenta.ruвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Хоккей

Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Москва 24 вчера в 11:42
Энергетика

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Газета.Ru 00:58
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета вчера в 19:54
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Футбол

Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Как уточняется, футболист отказался продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», который истекает будущим летом.
NewInform 01:46
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Игры

Издателю Rune II удалось вернуть исходный код и ассеты игры

Представители издательства Ragnarok Game сообщили, что компании наконец удалось вернуть ассеты и исходный код Rune II, которые они через суд требовали от бывших разработчиков игры из студии Human Head.
Игромания.ру 02:29
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Транспорт

В России разработали методику борьбы с автомобильными пробками

Методика заключается в использовании математических алгоритмов.
Pnzdrive 03:09
Армия и оружие

Британия возобновит охрану судов в Ормузском проливе

Телеканал 360° вчера в 18:33
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
РБК 02:45
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

REGNUM вчера в 22:36
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 03 января в 13:18
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Shraibikus News вчера в 09:04
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 07:19
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Общество

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском 01 января в 20:55
Происшествия

В Туле в ночном ДТП погибли три человека

В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
MySLO.ru 01:41
Происшествия

В Ингушетии задержали разрушителей древних башен

Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Российская газета 02:30
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Гаджеты

TENAA раскрыла характеристики смартфона Realme X50 5G

Новинка Realme X50 5G появилась в базе данных TENAA, благодаря которой и были раскрыты ключевые характеристики аппарата.
Astera вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru вчера в 04:16
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ

Нападающий и капитан сборной Канады заставил говорить о себе после матча группового раунда, в котором его команда уступила 0:6. После того матча он единственным из канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, за что получил массу критики.
Российская газета вчера в 23:39
Главное