В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов. О происшествии и количестве пострадавших в Facebook сообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС).

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

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