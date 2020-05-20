В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.

с чего всё началось

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили «Тульские новости».

Армия и оружие В ЛНР полицию перевели на усиленный режим работы В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что полиция ЛНР была переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями. 289

Армия и оружие В России создадут Военно-инженерную академию Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Экономика ФАС: цены на маски в России стабилизировались Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. 37

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,7K

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре. 1

Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 12

Политика Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что Европейский союз не был на высоте в регулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Футбол Нойер продлил контракт с «Баварией» Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.

Энергетика Турции оказался не нужен российский газ Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). 233

Общество В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы. 562

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 484

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 527

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. 7

Игры Sony показала PS4 Pro в стиле The Last of Us Part 2 Компания Sony продемонстрировала консоль PS4 Pro и ряд аксессуаров, оформленных в стилистике приключенческого боевика The Last of Us Part 2. Нам показали консоль, на которой можно увидеть гравировку в стиле татуировки Элли. 1