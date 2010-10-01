Футбол
Тульская служба новостейВ Туле стартовал матч «Арсенал» — «Урал»
Матч 10-го тура РПЛ «Арсенал» — «Урал» стартовал в эти минуты на стадионе Центральный в Туле. Главным судьей матча назначен Виталий Мешков из Дмитрова, его ассистенты – Антон Кобзев из Москвы и Наиль Сейфетдинов из Казани. Инспектор матча – Николай Левников из Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:23, Вашингтон
Технологии
МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег
В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Футбол
Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат 15:12
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Здоровье
Обычные вещи в доме, которые становятся причиной болезней
Какие вещи могут стать источником заболевания, читайте в материале. Волгоград, 21 сентября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 15:02
Общество
В Центральной России выпал первый снег
В нескольких областях Центральной России в воскресенье, 22 сентября, выпал первый снег.
Профиль 14:44
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 15:19
Политика
Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», регулирующей проведение выборов в Донбассе, не существует.
ФАН 08:54
Здоровье
Чем полезны виноградные косточки, рассказали медики
Оказалось, что виноградные косточки могут помочь предотвратить развитие рака молочной железы.
Московский Комсомолец 00:15
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии
США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.
РБК 15:39
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Армия и оружие
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
RT на русском 15:25
Армия и оружие
Пентагон признал провал комплекса Patriot
В Пентагоне со ссылкой на главу Объединенного комитета начальника штабов США Джозефа Данфорда заявили, что ни одна система ПВО и ПРО не может отразить атаку, подобную той, что случилась в Саудовской Аравии, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ вчера в 06:24
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam
Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera 20 сентября в 12:46
Культура
В Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама о войне
В культурном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня вчера в 13:44
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Футбол
Виктор Гончаренко: ЦСКА провел два разных тайма
Вести.Ru 15:33
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.
Известия 15:34
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Теннис
Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:01
Наука
Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов
Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.
N+1 17 сентября в 20:02