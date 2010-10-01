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Тульская служба новостейТульская служба новостейВ Туле стартовал матч «Арсенал» — «Урал»

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Матч 10-го тура РПЛ «Арсенал» — «Урал» стартовал в эти минуты на стадионе Центральный в Туле. Главным судьей матча назначен Виталий Мешков из Дмитрова, его ассистенты – Антон Кобзев из Москвы и Наиль Сейфетдинов из Казани. Инспектор матча – Николай Левников из Санкт-Петербурга.
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В Туле стартовал матч «Арсенал» — «Урал»

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