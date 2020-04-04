Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
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В Тульской области подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции

Центр 7105:32

Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Тульской области

Тульские новости04:23

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

РИА Новости03:28

4 апреля в Тульской области добавилось еще два случая коронавируса

Московский Комсомолец Тула05:00

В Туле пенсионерка, вылечившаяся от коронавируса, скончалась за день до выписки

КП - Тула02:49

В Туле скончалась пациентка с коронавирусом

Тульская прессавчера в 20:04

В Туле скончалась 93-летняя женщина , перенесшая коронавирус

Первый Тульскийвчера в 19:42
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:09, Ашберн
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Авто

Xiaomi выпустила проекционный автомобильный дисплей

Автомобильные проекционные дисплеи (Head-Up Display, HUD) набирают популярность, поскольку их можно установить почти в любое транспортное средство.
32CARS.ru 06:28
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
Экономика

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:56
Общество

Профессии, для которых растет число вакансий

«Российская газета» со ссылкой на портал HeadHunter сообщила о росте количества вакансий по целому ряду профессий за последний месяц, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 03:41
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Общество

Ограничены въезд и выезд из Омска

С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Sibnovosti.ru 01:06
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One вчера в 09:14
Наука

У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Выяснилось, что до распространения вируса животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
РИА Новости вчера в 23:55
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия вчера в 05:18
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Политика

В США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ

Соединённые Штаты правомерно приобрели медицинское оборудование, находящееся под санкциями, у России.
ToDay News Ufa 06:19
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Общество

Академик РАН: коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда.
Мой Брянск 02:48
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Космос

«Хаббл» подтвердил начало разрушения кометы Борисова

Популярная механика вчера в 04:25
Происшествия

В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом

В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Karelia.news 03:00
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Lenta.ru 02:20
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Здоровье

Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи

Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Свободная Пресса вчера в 11:55
Общество

Режим полной самоизоляции продлили в Новосибирске до 1 мая

Режим «обязательной самоизоляции» граждан продлен в Новосибирской области с 6 апреля до 30 апреля включительно, говорится в опубликованном постановлении губернатора Андрея Травникова.
Тайга.инфо 04:40
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
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