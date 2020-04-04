Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

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