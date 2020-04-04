Коронавирус
РИА НовостиВ Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
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Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Авто
Xiaomi выпустила проекционный автомобильный дисплей
Автомобильные проекционные дисплеи (Head-Up Display, HUD) набирают популярность, поскольку их можно установить почти в любое транспортное средство.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте
Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Экономика
Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Общество
Профессии, для которых растет число вакансий
«Российская газета» со ссылкой на портал HeadHunter сообщила о росте количества вакансий по целому ряду профессий за последний месяц, сообщается на сайте РИА Новости.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
Ограничены въезд и выезд из Омска
С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Выяснилось, что до распространения вируса животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Общество
Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края
Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
В США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ
Соединённые Штаты правомерно приобрели медицинское оборудование, находящееся под санкциями, у России.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Академик РАН: коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Космос
«Хаббл» подтвердил начало разрушения кометы Борисова
Происшествия
В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом
В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Здоровье
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Здоровье
Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи
Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Общество
Режим полной самоизоляции продлили в Новосибирске до 1 мая
Режим «обязательной самоизоляции» граждан продлен в Новосибирской области с 6 апреля до 30 апреля включительно, говорится в опубликованном постановлении губернатора Андрея Травникова.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.