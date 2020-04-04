Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
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Умерла тулячка, переболевшая коронавирусом

Тульская служба новостей03:07

В Туле скончалась пациентка с коронавирусом

Тульская прессавчера в 20:04

В Туле пенсионерка, вылечившаяся от коронавируса, скончалась за день до выписки

КП - Тула02:49

В Туле женщина, вылечившаяся от коронавируса, скончалась за день до выписки

Тульские новости01:15

В Тульской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 43 человека

Первый Тульский01:02

93-летняя пенсионерка, вылечившаяся от коронавируса, умерла в Туле

Молодой коммунар02:41

В Туле скончалась заразившаяся коронавирусом пациентка

Московский Комсомолец Тулавчера в 18:43
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Общество

Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Москве

Радио 1 03:23
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Экономика

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:56
Происшествия

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Происшествия

Количество больных коронавирусом в Омской области увеличилось до 10

В России, по данным на 2 апреля, коронавирусом заражено более 4.1 тыс человек.
Город55.ру 00:19
Общество

Ритейлеры зафиксировали снижение потребительского потока

На текущей неделе потребительских поток в российских супермаркетах снизился на 50%.
Pravda.Ru 02:28
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
РИА Новости вчера в 23:25
Энергетика

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 15:24
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя 02 апреля в 10:12
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Ореанда-Новости 03:08
Общество

Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»

Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:09
Шоу-бизнес

Тимати составил завещание, там нет Анастасии Решетовой

Мужчина хочет, чтобы его родные ни в чем не нуждались. «Я распределил все наследство в равных долях – детям, маме и брату», - заявил Тимати.
OvideO.ru вчера в 12:04
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи

В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило три тысячи.
Lenta.ru 03:55
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опубликовала фото с синяком под глазом

Сегодня Кожевникова огорошила поклонников неоднозначным снимком.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Авто

Xiaomi представила проекционный автодисплей с голосовым управлением

Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display.
Профиль вчера в 09:49
Футбол

Кака выбрал лучшего игрока между Месси и Роналду

Роналду всегда хочет победить, он хочет играть и быть лучшим, для меня это самое невероятное, что есть у Криштиану.
Матч ТВ вчера в 00:44
Футбол

Мамаев назвал свои любимые фильмы, которые можно пересмотреть во время карантина

Наши игроки продолжают делиться своими любимыми фильмами и рассказывать, чем они хороши.
Спорт-Экспресс 04:03
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Хоккей

Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям

Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 21:10
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru вчера в 05:49
Экономика

Из-за коронавируса Госдума приняла закон о кредитных каникулах

Депутаты Госдумы приняли закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан на кредитные каникулы.
Мой Брянск 01 апреля в 07:10
Кино

Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса

Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
News.ru вчера в 04:07
Главное