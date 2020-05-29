Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня.

В Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня

Происшествия Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда. 3

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