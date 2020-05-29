Общество
REGNUMВ Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня
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Внесены изменения в указ о карантинных ограничениях в Тульской области
Московский Комсомолец Тула09:15
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Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о личном самолете
Никакого личного самолета, на котором совершаются поездки в Москву, нет.
БИЗНЕС Online 09:54
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова
Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
Globallookpress Глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter прокомментировал перенос запуска пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции.
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Политика
МИД Украины: диалог с ДНР и ЛНР не имеет «никаких перспектив»
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года нацисты, захватившие в феврале власть в Киеве, начали карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.
REGNUM 27 мая в 14:29
Общество
В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности
Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три
Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что беременна от Яниса Тиммы
Тимма ушел к Седоковой от жены и новорожденного ребенка.
Bimru.ru 07:09
Происшествия
Полиция Миннеаполиса задержала корреспондента CNN в прямом эфире
Московский Комсомолец 07:09
Политика
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
Коммерсантъ 09:20
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Напомним, в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.
Городской32 (Брянск) 07:51
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Армия и оружие
Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем
Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
Общество
Опрос: Россияне опасаются голосовать на выборах через интернет
Привычный бумажный избирательный бюллетень на выборах вместо интернет-голосования предпочли бы самым подходящим вариантом 69% россиян, которые участвовали в совместном опросе ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.
Росбалт 02:09
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 06:27
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52