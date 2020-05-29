Общество

REGNUMREGNUMВ Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня

Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня.
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Внесены изменения в указ о карантинных ограничениях в Тульской области

Московский Комсомолец Тула09:15

Тулякам разрешили прогулки в общественных пространствах

Тульские Известия09:11

С 1 июня в Тульской области снимается ряд «коронавирусных» ограничений

ГТРК Тула09:07

С 1 июня в Тульской области откроются летние кафе и общественные пространства

Тульская пресса09:19

В Тульской области снимут ряд коронавирусных ограничений

Первый Тульский09:36

Тульские пляжи пока останутся закрытыми для посещения

Тульская служба новостей09:35

Подкаст #72: «Масочный» режим по всей Тульской области, парад Победы, конфликт депутата и полицейских

Тульские новости09:55
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево

Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о личном самолете

Никакого личного самолета, на котором совершаются поездки в Москву, нет.
БИЗНЕС Online 09:54
2
Происшествия

Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова

Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
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Космос

Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС

Globallookpress Глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter прокомментировал перенос запуска пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции.
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
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Политика

МИД Украины: диалог с ДНР и ЛНР не имеет «никаких перспектив»

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года нацисты, захватившие в феврале власть в Киеве, начали карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.
REGNUM 27 мая в 14:29
1,7K
Общество

В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
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Армия и оружие

США разместили ракеты в Южной Корее, несмотря на протесты жителей

Ruposters.ru 09:15
Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru 09:48
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Общество

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Общество

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

DP.RU 08:52
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Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС вчера в 16:32
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Шоу-бизнес

Анна Седокова намекнула, что беременна от Яниса Тиммы

Тимма ушел к Седоковой от жены и новорожденного ребенка.
Bimru.ru 07:09
Происшествия

Полиция Миннеаполиса задержала корреспондента CNN в прямом эфире

Московский Комсомолец 07:09
4
Политика

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
24
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
1,2K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
Коммерсантъ 09:20
49
Футбол

Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
1
Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
144
Общество

В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Напомним, в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.
Городской32 (Брянск) 07:51
79
Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

РБК 07:51
48
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
7
Общество

Опрос: Россияне опасаются голосовать на выборах через интернет

Привычный бумажный избирательный бюллетень на выборах вместо интернет-голосования предпочли бы самым подходящим вариантом 69% россиян, которые участвовали в совместном опросе ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.
Росбалт 02:09
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
113
Общество

В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 06:27
4
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
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