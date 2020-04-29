Коронавирус
РБКВ Тульской области министр заразился коронавирусом
Как уточняется в сообщении минздрава, за время распространения коронавирусной инфекции в регионе COVID-19 обнаружили более чем у 100 медработников. Эрк также заявил, что заболевание COVID-19 протекает в легкой форме больше чем у половины заразившихся жителей Тульской области.
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Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
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Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
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ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
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Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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Взгляд.ру вчера в 22:21
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В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ
В Подмосковье пресекли незаконную продажу незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.
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РИА Новости 13:00
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Реакция на запахи предсказала выход из вегетативного состояния
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Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Армия и оружие
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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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В июне Kia привезет в Россию кроссовер XCeed
В январе 2020 года компания Kia оформила на новинку Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого мы знаем, что кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. (242 Нм) и 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с. (265 Нм).
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Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Футбол
Бывший игрок ЦСКА Карвальо рассказал, как встретился с Путиным
Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, как его и других армейцев принимал президент России Владимир Путин.
Sport.ru 11:56
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Наука
Виталий Зверев: «Вирус блокирует врожденный иммунный ответ»
Ведь известно, что живые вакцины с большей степенью стимулируют врожденный иммунный ответ.
Научная Россия 08:37
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Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Sport.ru 14:29
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
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Lenta.ru 13:27
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«Ак Барс» подписал контракт с Зариповым
Реальное время 12:11
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
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Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сделал сразу несколько заявлений, в которых он призывает отменить карантин в Соединенных Штатах.
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Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42