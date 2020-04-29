Коронавирус

РБКРБКВ Тульской области министр заразился коронавирусом

Как уточняется в сообщении минздрава, за время распространения коронавирусной инфекции в регионе COVID-19 обнаружили более чем у 100 медработников. Эрк также заявил, что заболевание COVID-19 протекает в легкой форме больше чем у половины заразившихся жителей Тульской области.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

У главы тульского минздрава Алексея Эрка подтверждён коронавирус

MySLO.ru12:20

Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом

RT на русском12:58

Алексей Эрк: Заболевание у меня протекает в легкой форме

Тульские Известия12:52

Министр здравоохранения Тульской области заразился коронавирусом

РИА Новости12:31

У министра здравоохранения Тульской области подтверждён коронавирус

Первый Тульский13:01

Алексей Эрк ушел на карантин в здании Минздрава

Тульская пресса12:53

У министра здравоохранения Тульской области выявлен коронавирус

Тульская служба новостей12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
84
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
2,4K
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
7
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
RT на русском 14:07
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
161
Общество

Турецкие отели обещали оставить all inclusive и шведский стол

Отмена all inclusive и шведского стола после окончания пандемии коронавируса не планируется, сообщил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
Взгляд.ру вчера в 22:21
21
Происшествия

В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ

В Подмосковье пресекли незаконную продажу незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.
Российская газета 09:18
29
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
779
Общество

Попова объяснила продление ограничений по коронавирусу

Продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, было необходимо, чтобы прервать его передачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:00
2
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

Известия 05:38
37
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
83
Наука

Реакция на запахи предсказала выход из вегетативного состояния

В отличие от пациентов в вегетативном состоянии, люди со слабым сознанием в среднем реагируют на запахи: в ответ на яркие ароматы они уменьшают поток воздуха через нос.
N+1 11:47
Религия

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Коммерсантъ 09:08
1,8K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
455
Авто

В июне Kia привезет в Россию кроссовер XCeed

В январе 2020 года компания Kia оформила на новинку Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого мы знаем, что кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. (242 Нм) и 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с. (265 Нм).
110km.ru 11:50
3
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
643
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
314
Футбол

Бывший игрок ЦСКА Карвальо рассказал, как встретился с Путиным

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, как его и других армейцев принимал президент России Владимир Путин.
Sport.ru 11:56
Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
133
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,7K
Наука

Виталий Зверев: «Вирус блокирует врожденный иммунный ответ»

Ведь известно, что живые вакцины с большей степенью стимулируют врожденный иммунный ответ.
Научная Россия 08:37
8
Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
850
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77

В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.
Тарантас Ньюс 04:14
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
750
Хоккей

ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ

Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.
Sport.ru 14:29
Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
4
Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с Зариповым

Реальное время 12:11
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
749
Общество

Илон Маск призвал отменить карантин в США

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сделал сразу несколько заявлений, в которых он призывает отменить карантин в Соединенных Штатах.
Аргументы и Факты 11:49
Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
16
Главное