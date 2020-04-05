Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
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В Тульской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

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Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан выразил недовольство судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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