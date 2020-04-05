Происшествия
BFM.ruВ Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Тульскими стражами порядка задержан пьяный мужчина, стрелявший из оружия
Тульская служба новостей04:48
Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по охотникам и полиции в Тульской области
Московский Комсомолец Тула05:38
«Тульские новости» публикуют фотографии задержания стрелка из Веневского района
Тульские новости05:12
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Общество
Из каких стран завезли коронавирус в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Футбол
«ПСЖ» может вернуть Неймара в «Барселону» в обмен на Гризманна
Как сообщает Sport.es, руководство «ПСЖ» открыто для приема предложений по Неймару.
Общество
Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии
После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Армия и оружие
Подлодки условного противника искали в Охотском море
Противолодочная авиация Тихоокеанского флота продолжает действовать по плану серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне, которые проходят в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
Космос
Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA
В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
Общество
В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом
В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Киберспорт
В бету CS:GO добавили команду, повышающую FPS на старых ПК
В игру добавили новый билд, который улучшает производительность игры на старых компьютерах на базе Intel.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания
Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Общество
В России четверть инфицированных коронавирусом не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 25% больных коронавирусом на территории России не имеют симптомов.
Общество
Озвучена дата испытания российской вакцины от коронавируса на людях
Ринат Максютов, директор научного центра «Вектор», сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции начнут апробировать на людях в первый летний месяц.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Шоу-бизнес
Певица Pink рассказала, как вылечилась от коронавируса
Американская певица Pink рассказала, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Армия и оружие
Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски
В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Общество
Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап
Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Футбол
Хавбек «Крыльев Советов» выразил недовольство судейством в РПЛ
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан выразил недовольство судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ).