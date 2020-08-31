В Татарстане оборот розничной торговли упал на 8,4%
Оборот розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 2020 года упал на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди регионов РФ по обороту розницы республика заняла 65-е место. Исследование провело РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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