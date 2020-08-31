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Коммерсантъ Казань
Коммерсантъ Казань

В Татарстане оборот розничной торговли упал на 8,4%

Оборот розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 2020 года упал на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди регионов РФ по обороту розницы республика заняла 65-е место. Исследование провело РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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РИА Новости

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

РИА Новости02:19
Ёлдаш

Обороты розничной торговли в Дагестане в период пандемии упали на более 14%

Ёлдаш03:01
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Российская газета02:27
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Газета.Ru01:57
Online47.ru

Ленобласть удивляет и обнадёживает: важный макроэкономический показатель не рухнул, а рванул вверх

Online47.ru06:13
ПРАЙМ

Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

ПРАЙМ00:00
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Россия высылает трех словацких дипломатов
Газета.Ru05:50
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Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета05:42

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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