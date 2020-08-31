В Татарстане оборот розничной торговли упал на 8,4%

Оборот розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 2020 года упал на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди регионов РФ по обороту розницы республика заняла 65-е место. Исследование провело РИА "Новости".