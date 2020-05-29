Коронавирус

REGNUMREGNUMТульская область отменяет цифровые пропуска для въезда

«Отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион», — говорится в сообщении.
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В Тульской области отменили режим цифровых пропусков и самоизоляцию для въезжающих в регион

MySLO.ru11:14

В Тульской области отменили цифровые пропуска

КП - Тула10:25

В Тульской области отменены цифровые пропуска при въезде в регион

Тульские Известия10:25

В Тульской области отменяются цифровые пропуска

Центр 7110:57

В Тульской области отменили цифровые пропуска

Тульская пресса10:15

В Тульской области отменили электронные пропуска

Первый Тульский09:23

В Тульской области с 1 июня отменят пропускной режим

АиФ Тула09:21
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество

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Вести.Ru 14:00
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Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

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Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
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Политика

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России.
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Общество

В Самарской области снова продлили режим самоизоляции

Сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба Самарской области, сообщили о продлении режима самоизоляции.
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Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»

Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
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Футбол

Глушаков не опроверг уход из «Ахмата»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков доиграет этот сезон за «Ахмат» после возобновления чемпионата России, но вопрос о дальнейшей пролонгации контракта не обсуждался.
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На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

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«Рубин» возобновил тренировки на клубной базе

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Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье

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Политика

Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады

Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
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Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
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Авто

Компактный электрокар Wuling из Китая поступил в продажу

В Китае начался прием заказов на электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который является разработкой совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
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Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
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Армия и оружие

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Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен отказаться от поездки в Москву в июне для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы.
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