Коронавирус
REGNUMТульская область отменяет цифровые пропуска для въезда
«Отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Игорь Плешков заплатил 19 млн рублей, уголовное дело прекратили
В пятницу, 29 мая 2020 года, Следственное управление СК РФ по Калининградской области сообщило о прекращении уголовного дела против калининградского предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Русский Запад 11:59
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Общество
Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38
Коммерсантъ 05:53
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Общество
Попова сообщила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России.
Свободная Пресса 13:13
Общество
В Самарской области снова продлили режим самоизоляции
Сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба Самарской области, сообщили о продлении режима самоизоляции.
Pro Город Самара 12:41
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor вчера в 02:43
Футбол
Глушаков не опроверг уход из «Ахмата»
Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков доиграет этот сезон за «Ахмат» после возобновления чемпионата России, но вопрос о дальнейшей пролонгации контракта не обсуждался.
ProstoProSport 12:45
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Футбол
«Рубин» возобновил тренировки на клубной базе
«Рубин» приступил к тренировкам на клубной базе, сообщает Twitter клуба. Отмечается, что занятия проходили небольшими группами.
Матч ТВ 14:25
Происшествия
Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье
Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами около подмосковной деревни Дубровки.
ТАСС 10:13
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Авто
Компактный электрокар Wuling из Китая поступил в продажу
В Китае начался прием заказов на электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который является разработкой совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
CarsWeek.ru вчера в 12:38
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ
Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.
Бомбардир.ру 07:28
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
Китай изгнал эсминец «Мустин» ВМС США из территориальных вод архипелага Юнлэ
Политическая Экспертиза 12:44
Общество
Беглов предупредил, что Петербург еще не вышел на плато
Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 18:40 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге по-прежнему превышает число выздоровлений, что не позволяет говорить о выходе города на плато по заболеваемости.
REGNUM 11:40
Здоровье
Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде
В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 05:25
Политика
СМИ: премьер Японии не намерен посещать торжества по случаю 75-летия Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен отказаться от поездки в Москву в июне для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы.
ТАСС 10:16