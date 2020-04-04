В Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса Фото из архива Myslo. Число подтвержденных диагнозов в нашем регионе увеличилось до 19. За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще два случая заражения коронавирусом.

В Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса

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