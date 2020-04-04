Здоровье
MySLO.ruВ Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса
В Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса Фото из архива Myslo. Число подтвержденных диагнозов в нашем регионе увеличилось до 19. За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще два случая заражения коронавирусом.
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В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ
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В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
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В Мурманске предотвратили теракт
В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
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В ООН заблокировали инициативу России о снятии санкций
Автором проекта стали Россия и еще 29 стран, которые потребовали снять санкции для обеспечения более эффективной борьбы с распространением коронавируса в мире.
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"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
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РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции
Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги.
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Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
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Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом
Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, — сказал глава кабмина.
Общество
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
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Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
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Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
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США перехватили 200 тысяч масок, предназначенных для полиции Берлина
В газете Tagesspiegel сообщили, что маски изготовила американская фирма в Китае, в Бангкоке их должны были погрузить для отправки в Берлин, но в итоге их перехватили и доставили в США.
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В Ростовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Ростовской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на 3 апреля не выявлено.
Экономика
«Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Футбол
«Рома» интересуется тремя игроками «Шахтера»
Сразу три игрока «Шахтера» попали в сферу интересов «Ромы».
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае
О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Общество
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В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
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Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Собянин: строительство Вороновской больницы перешло в следующую стадию
Основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции
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Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
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Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется
Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
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У котов в Ухане обнаружили коронавирус
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Шюррле может перейти в «Бешикташ»
Напомним, Шюррле выступает за «Боруссию» с лета 2019 года на правах аренды.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Здоровье
Роспотребнадзор: ВОЗ рекомендует правильно питаться на самоизоляции
ВОЗ рекомендует не забывать о потребностях других людей и не делать лишних покупок.