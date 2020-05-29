Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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с чего всё началось
Как сообщает
 региональное правительство, соответствующие изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русскомвчера в 10:18

Подробнее о событии

С 1 июня в тульских ресторанах и кафе откроются веранды

MySLO.ruвчера в 12:13

«Тульские новости» публикуют список мест, которые все еще запрещены для посещения

Тульские новостивчера в 10:10

В Тульской области открываются летние кафе под открытым небом и солярии

Московский Комсомолец Тулавчера в 09:07

В Тульской области откроют торговые центры площадью до 400 кв. метров

КП - Тулавчера в 10:59

Определен перечень мест в Тульской области, запрещенных к посещению

Тульская прессавчера в 10:54

Полный текст Указа «О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41»

Первый Тульскийвчера в 11:59

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

RT на русскомвчера в 10:18
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Армия и оружие

ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков

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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
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Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com вчера в 07:10
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия вчера в 11:24
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Общество

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:42
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Происшествия

Звезду «Физрука» Владимира Сычева обвиняли в двойном убийстве

В «Физруке» и «Бумере» Сычев сыграл отъявленных бандитов.
StarHit.ru вчера в 06:00
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Происшествия

В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
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Армия и оружие

Российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин в Сирии

ИА Красная Весна 00:24
Общество

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Общество

Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов

Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
Известия 00:07
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Армия и оружие

Российский самолет испугал украинских моряков

Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU вчера в 09:53
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Общество

В Кузбассе открываются ТРЦ, но не в Новокузнецке

Город новостей вчера в 10:01
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию.
Известия 01:16
Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
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Общество

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru 27 мая в 11:49
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Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело вчера в 02:09
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Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество

Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений

Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости 28 мая в 14:00
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной» аудитории

Lenta.ru вчера в 22:46
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Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
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