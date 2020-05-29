Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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Определен перечень мест в Тульской области, запрещенных к посещению

Тульская пресса10:54

С 1 июня в Тульской области будет снят ряд ограничений

Первый Тульский10:52

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Тульские Известия09:11

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Казанскую набережную в Туле открывают для прогулок

Московский Комсомолец Тула09:23

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MySLO.ru10:54

«Тульские новости» публикуют список мест, которые все еще запрещены для посещения

Тульские новости10:10
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