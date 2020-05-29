В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,8K

Общество Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 277

Политика Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

Происшествия На западе Москвы в магазине произошла перестрелка Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. 64

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. 7,5K

Общество В Белоруссии милиция задержала блогера, метившего в президенты Во время нахождения на одной из городских площадей в Гродно с целью сбора подписей в поддержку кандидата в президенты к Тихановскому обратилась женщина, которую сам блогер в последствии назвал провокатором. 1

Политика Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. 519

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 892

Энергетика В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом» Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. 1,3K

Общество Смольный: умерли с коронавирусом в Петербурге минимум 470 человек В Петербурге за сутки выявлено 369 случаев заражения Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии 29 мая превысило отметку в 15 тыс. человек. 3

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $38 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск. 20

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 412

Космос Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту намечена на субботу.

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 47

Футбол «Рубин» возобновил тренировки на клубной базе Пресс-служба "Рубина" заявила, что игроки клуба приступили к тренировкам на базе.

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 3,3K

Футбол УЕФА еще не принял решение по формату финала Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение по формату финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 еще не принято.

Политика Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. 1,9K