Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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С 1 июня в тульских ресторанах и кафе откроются веранды

MySLO.ru12:13

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

RT на русском10:18

В Тульской области открываются летние кафе под открытым небом и солярии

Московский Комсомолец Тула09:07

С 1 июня в Тульской области откроются летние кафе и общественные пространства

Тульская пресса09:19

В Тульской области откроют торговые центры площадью до 400 кв. метров

КП - Тула10:59

Снятие ограничений в Тульской области пройдет при соблюдении требований Роспотребнадзора

Первый Тульский11:35

В Тульской области откроются кафе на открытом воздухе

Тульские новости09:22
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В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
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Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

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В Петербурге за сутки выявлено 369 случаев заражения Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии 29 мая превысило отметку в 15 тыс. человек.
DP.RU 13:27
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В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
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Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу

Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту намечена на субботу.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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«Рубин» возобновил тренировки на клубной базе

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Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
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США введут санкции против Китая из-за Гонконга

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