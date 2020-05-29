Коронавирус
RT на русскомВ Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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В Тульской области открываются летние кафе под открытым небом и солярии
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