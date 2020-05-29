Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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С 1 июня в тульских ресторанах и кафе откроются веранды

MySLO.ru12:13

Полный текст Указа «О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41»

Первый Тульский11:59

В Тульской области разрешили официальные мероприятия численностью более 30 человек

КП - Тула10:57

Определен перечень мест в Тульской области, запрещенных к посещению

Тульская пресса10:54

В Тульской области открываются летние кафе под открытым небом и солярии

Московский Комсомолец Тула09:07

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

RT на русском10:18

«Тульские новости» публикуют список мест, которые все еще запрещены для посещения

Тульские новости10:10
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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

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Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
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Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
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Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

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США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

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В Москве могут ослабить ограничения через две недели

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Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

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Общество

В США испытали самый большой в мире электрический самолет

Девятиместный электрифицированный самолет Cessna 208B Grand Caravan, который считается самым большим в мире пассажирским самолетом с электромотором, совершил первый полет в США.
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Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

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Прототип корабля Starship Маска снова взорвался при испытаниях

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Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке

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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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