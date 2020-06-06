К 3 июня в Тульской области зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Среди муниципалитетов Тульской области по числу заболевших продолжают лидировать Тула (всего 1536), Щекинский (334), Алексинский (245) и Ефремовский (207) районы.

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 3 июня

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