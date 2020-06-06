Коронавирус
Тульская прессаГде в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 3 июня
К 3 июня в Тульской области зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Среди муниципалитетов Тульской области по числу заболевших продолжают лидировать Тула (всего 1536), Щекинский (334), Алексинский (245) и Ефремовский (207) районы.
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Карта коронавируса в Тульской области: пояснения оперштаба по населенным пунктам
Тульские новости05:05
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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
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Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
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Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
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Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
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Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
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В субботу, 6 июня в Леверкузене пройдёт центральная встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги, «Байер» на домашнем стадионе примет «Баварию».
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Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
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ToDay News Ufa 06:30
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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
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Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
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Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
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Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
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