Коронавирус
Центр 71В Тульской области из-за коронавируса скончались два человека
В Туле из-за коронавируса скончались жители Ефремова и Богородицка в возрасте 61 и 63 лет.
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Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Кино
Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel
Российская газета 11:26
Футбол
Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб
Metaratings 04:05
Общество
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
RT на русском 08:25
Гаджеты
Рассекречены комплектации и цвета Xiaomi Redmi 9
В интернете-рассекретили комплектации и цветовые решения модели Redmi 9 от компании Xiaomi.
Дни24 06:28
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
Армия и оружие
Северный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru вчера в 14:31
Авто
В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
Тарантас Ньюс 01:34
Религия
РПЦ рекомендует воздержаться от паломничества за границу
Русская православная церковь рекомендует россиянам повременить с паломничествами за рубеж.
Газета.Ru 11:08
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Общество
В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом
"Шестого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 12 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:46
Здоровье
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
Врачи и специалисты в беседе с "Газетой.ру" назвали новое российское лекарство от коронавируса перспективным.
РИА Новости 10:15
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными АКПП
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 10:59
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня.
REGNUM 11:08
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:53
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе
Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily вчера в 00:11
Здоровье
Количество очагов коронавирусной инфекции в Подмосковье возросло до 13
С начала распространения инфекции, отметили в оперативном штабе, в Московской области зарегистрирован 3491 случай заболевания у людей, которые постоянно не зарегистрированы в Подмосковья.
Росбалт 03 июня в 17:17
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42