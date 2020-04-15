Общество
Тульская прессаВ Тульской области вновь работают продовольственные киоски и автолавки
Напомним, что накануне Указом Губернатора была приостановлена деятельность нестационарных объектов торговли, которые занимаются общественным питанием, организации, которые продают товары вне стационарных помещений, строительных магазинов.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
В Тульской области до 19 апреля закрыты строймагазины, пункты самовывоза и магазины семян
Тульские Известиявчера в 15:16
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент подписал распоряжение о поощрении, объявив благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Российская газета 16:28
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами.
Народные новости 03:09
Общество
Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей
Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
RT на русском 17:30
Здоровье
Врачи Петербурга получат от 300 тысяч в случае заражения коронавирусом
«В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией – членам семьи медицинского работника предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллион рублей», — также отмечается в проекте.
Собака.ru 14:41
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM 16:32
Общество
В Вязьме ввели карантин из-за коронавируса в доме престарелых
Власти Смоленской области ввели карантин с 16 по 30 апреля на территории Вяземского городского поселения, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:33
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от китайского коронавируса в Италии.
Evo-rus.com 03:27
Происшествия
В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19
Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
В Липецкой области вводят пропускной режим
С 17 апреля в Липецке, Чаплыгине и Ельце, а с 15 апреля – в Задонске вводится пропускной режим, сообщили в региональной администрации.
АиФ - Черноземье 02:41
Политика
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестанет получать финансирование от крупнейшего донора — США.
Коммерсантъ 05:00
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Культура
Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина
Киноафиша России 04:57
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.
РБК 16:46
Общество
Захарова: Российские дипломаты от усталости «засыпают стоя»
Вечерняя Москва 16:59
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Общество
В московском транспорте введут автоматическую проверку пропусков
Отмечается, что решение по переводу проверки пропусков полностью в автоматический режим было принято по поручению столичного мэра.
Вести.Ru 13:14
Происшествия
Экс-начальник тыла МВД на Камчатке Гаврилюк предстанет перед судом за взятки
Следственный комитет России сообщает, что главное следственное управление завершило уголовное дело в отношении бывшего начальника тыла УМВД России по Камчатскому краю Зоряна Гаврилюка.
Кам 24 15:32
Общество
Жителям Подмосковья пояснили, как оформить пропуск
Правительство Московской области пояснило, как жителям Подмосковья оформить цифровой пропуск для перемещения по территории городских округов.
Evo-rus.com 08:51
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Согласно проведенному исследования, канадские специалисты подтвердили, что препарат ремдесивир способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме.
Страна Советов on-line 08:51
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM вчера в 09:46
Авто
В Сеть попали изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster
Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
CarsWeek.ru 08:00
Экономика
ФРС заявила о резком снижении экономической активности в США
Экономическая активность в США резко упала из-за пандемии коронавируса, говорится в «Бежевой книге» — сводке комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране от 15 апреля.
Известия 15:44
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04