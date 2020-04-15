Напомним, что накануне Указом Губернатора была приостановлена деятельность нестационарных объектов торговли, которые занимаются общественным питанием, организации, которые продают товары вне стационарных помещений, строительных магазинов.

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Происшествия В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19 Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом. 29

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Происшествия Экс-начальник тыла МВД на Камчатке Гаврилюк предстанет перед судом за взятки Следственный комитет России сообщает, что главное следственное управление завершило уголовное дело в отношении бывшего начальника тыла УМВД России по Камчатскому краю Зоряна Гаврилюка.

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