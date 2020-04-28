Коронавирус

РБКРБКВ Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона. «С 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», — говорится в сообщении.
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