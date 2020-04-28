В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве. Такое решение принято на фоне распространения коронавируса в регионе.

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

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