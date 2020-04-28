Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве. Такое решение принято на фоне распространения коронавируса в регионе.
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Нужен ли пропуск для передвижения по Туле? Сколько qr-кодов оформлять на семью? Какие штрафы?

MySLO.ruвчера в 11:25

Цифровые пропуска для въезда в Тульскую область в период коронавируса: отвечаем на главные вопросы

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Тульская область вводит цифровые пропуска для въезжающих и выезжающих из региона

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В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

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Введение новых ограничительных мер в Тульской области: пояснения в карточках оперштаба

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Как будет организован контроль проверки цифровых пропусков в Тульской области

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Как тулякам получить новый цифровой пропуск

Центр 71вчера в 12:10
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Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
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Футбол

Гендиректор ЦСКА отреагировал на информацию об уходе Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко.
Pravda.Ru 27 апреля в 10:33
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
2,6K
Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ вчера в 13:26
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Здоровье

Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники

Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру вчера в 11:32
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Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по московскому времени вторника составляет $20,64 за баррель, что на 3,25% ($0,65) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс вчера в 11:04
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Политика

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА вчера в 10:46
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
4,7K
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей.
РИА Новости 00:52
683
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
424
Футбол

Месси назван лучшим футболистом XXI века

REGNUM вчера в 08:31
1
Спорт

Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
Sports.ru вчера в 08:35
Здоровье

На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 26 апреля в 02:17
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости вчера в 03:36
21
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56
3
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
169
Армия и оружие

Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами

Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль вчера в 09:45
47
Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
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Происшествия

В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом

Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
1
Спорт

У игры World War 3 появился официальный издатель

RuNews24.ru 00:40
3
Здоровье

В Кузбассе премии за борьбу с коронавирусом получат не только медики

В администрации Кемеровской области сообщили что выплаты из бюджета, положенные за борьбу с коронавирусной инфекцией, получат не только работники медицинских стационаров, где проходят лечение больные коронавирусом.
Кузбасс Сегодня вчера в 12:18
16
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Политика

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru вчера в 03:00
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,3K
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