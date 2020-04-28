Коронавирус
РИА НовостиТульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве. Пропуска нужны для жителей региона, въезжающим или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на автомобилях.
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Нужны ли электронные пропуска для передвижения по Тульской области
Московский Комсомолец Тулавчера в 11:01
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
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Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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Общество
У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын
Взгляд.ру 05:24
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Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Политика
В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам
За последние сутки в России зафиксировано 5 841 случай заражения, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 99 399 заболевших.
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Общество
В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond
Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
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Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса
В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
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Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
Ведомости 03:22
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В Екатеринбурге приехавшую на вызов скорую помощь закидали камнями
Московский Комсомолец 03:45
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37