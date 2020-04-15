Общество
REGNUMВ Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов
На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
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Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Общество
Жителям Подмосковья пояснили, как оформить пропуск
Правительство Московской области пояснило, как жителям Подмосковья оформить цифровой пропуск для перемещения по территории городских округов.
Evo-rus.com 08:51
Экономика
Ритейлеры потеряли 1,4 млрд рублей на утилизации портящихся продуктов
Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что у ритейлеров образовался избыток скоропортящихся продуктов с истекающим сроком годности, дополнительные расходы на утилизацию которых в марте составили почти 1,4 млрд рублей.
Давыдов.Индекс 06:27
Гаджеты
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews 13:02
Общество
В Вязьме ввели двухнедельный карантин из-за коронавируса
Власти Смоленской области ввели на территории Вязьмы двухнедельный карантин из-за угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 15:39
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 12:35
Происшествия
СБУ заявила о задержании группы, причастной к совершению 18 терактов на Украине
Служба безопасности Украины обезвредила группировку, причастную к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Росбалт 07:57
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
SM News 13 апреля в 10:33
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Отмечается, что в первые минуты торгов курс доллара составлял 73,46 руб, а курс евро — 80,5 руб.
Мой Брянск 04:25
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Здоровье
Лаборатории подтвердили коронавирус у двух больных пневмонией
Результаты экспресс-тестов показали наличие вируса у двух из трех пациентов, у которых врачи во вторник, 13 апреля, заподозрили воспаление легких от коронавирусной инфекции.
Известно.ру 08:32
Общество
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
Экономика
Безвозмездно: Путин озвучил новые предложения по поддержке бизнеса
Руководство страны примет новые меры по поддержке бизнеса на фоне коронавируса.
Труд 14:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в российских больницах происходят столкновения между пациентами с коронавирусом и другими заболеваниями.
ФАН 04:47
Кино
Первые два фильма из проекта «Дау» Хржановского стали доступны онлайн
Главной героиней первого фильма становится буфетчица Наташа, которая переживает разочарования в жизни и в любви.
ТАСС 13:11
Футбол
Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория
По мнению Широкова, Слуцкого захлестнула эйфория после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную.
ProstoProSport 14:46
Общество
На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
Общество
Калининградскому бизнесу пообещали послабления с 20 апреля
В Калининградской области с понедельника, 20 апреля, смогут возобновить работу организации хозяйственно-бытового сектора, не связанные с длительным общением сотрудника организации с клиентом.
DP.RU 15:01
Политика
Макрон призвал Путина поддержать прекращение огня
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что президент России Владимир Путин поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:03
Здоровье
Медики назвали ранние признаки коронавируса тяжелой формы
По словам авторов работы, признаками тяжелой формы коронавируса являются повышенные показатели с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Live24 14:41
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
РИА Новости 15:04
Шоу-бизнес
Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»
Народные новости 09:14