На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.

В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов

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