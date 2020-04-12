Тула, 12 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области по данным на 12 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тверской области. Две жительницы Ефремова и Щекина заразились в другом регионе.

В Тульской области выявлено три новых случая коронавируса

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