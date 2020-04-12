Коронавирус
REGNUMВ Тульской области выявлено три новых случая коронавируса
Тула, 12 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области по данным на 12 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тверской области. Две жительницы Ефремова и Щекина заразились в другом регионе.
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Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции
С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
РБК 07:51
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов
Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
News.ru вчера в 21:16
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Политика
Глава МИД Германии предложил использовать бюджет ЕС для «оживления»
Берлин, 12 апреля 2020, 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал использовать бюджет Евросоюза для оживления содружества после окончания пандемии коронавируса, об этом 12 апреля сообщает Welt am Sonntag.
REGNUM 06:50
Кино
Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
Popcake вчера в 12:33
Политика
МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 10:09
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна вчера в 02:04
Общество
МИД назвал число выплат россиянам за рубежом
Как сообщило министерство, по состоянию на 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).
РИА Новости 08:25
Общество
Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза
Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары.
Вечерняя Москва 05:17
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
Время Н 10 апреля в 04:09
Происшествия
Три новых случая коронавируса завезли в Приморье из Москвы
По состоянию на 11 апреля 18:15 (по владивостокскому времени) в Приморском крае зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт стопкорнавирус.рф.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 06:13
Политика
В Кремле призвали не «морозить» экономику в российских регионах
«Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны, также не допустить обвала экономики», — призвал Песков.
Lenta.ru 08:08
Происшествия
В Волгоградской области ещё у пяти человек выявлен коронавирус
Волгоград, 12 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено ещё у пяти человек в Волгоградской области за последние сутки.
REGNUM 06:34