Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.

В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

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