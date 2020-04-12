Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
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12 апреля в Тульской области зафиксированы три новых случая заражения корнавирусом

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В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

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В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных

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В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
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Роспотребнадзор по Ленинградской области, сегодня, 11 апреля, сообщает о пяти новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.
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Кого берут в космонавты и кто идёт в космонавты, еженедельнику "Звезда" рассказал командир отряда космонавтов Герой России и Герой Туркменистана Олег Кононенко Начиная с 1961 года, 12 апреля - день в истории нашей страны особый.
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Четырнадцать человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 52 до 82 лет.
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