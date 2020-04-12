Коронавирус
РИА НовостиВ Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
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Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Здоровье
На Украине умерших от пневмонии проверят на коронавирус — Ляшко
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали 266 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 05:42
Общество
Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области
В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Здоровье
Усинская ЦРБ: что сделано за неделю в рамках противодействия распространению COVID-19
Было проведено семь заседаний штаба больницы по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 с участием руководства больницы и заведующих отделениями в составе 8 человек.
Комиинформ 03:55
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 10 апреля в 18:13
Общество
В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных
Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
Общество
Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России
В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
Религия
В московских храмах проведут неделю служб без прихожан
В московских храмах проведут неделю служб с 12 по 19 апреля без прихожан.
Lenta.ru вчера в 19:56
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 10 апреля в 20:59
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
Политика
Роухани заявил, что Иран справляется с коронавирусом лучше, чем Европа
Иран справляется с угрозами, которые несет новый коронавирус, лучше, чем государства Европы.
ТАСС 03:46
Футбол
Комличенко: до карантина тренировался с охранником
До введения жёсткого карантина даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил.
Чемпионат вчера в 23:36
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Число пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 29 человек.
АМИТЕЛ 00:42
Общество
В Ленобласти выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор по Ленинградской области, сегодня, 11 апреля, сообщает о пяти новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 04:19
Здоровье
Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев
На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру вчера в 03:05
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Космос
Герой России Олег Кононенко: «Космонавт - это не профессия, это образ жизни»
Кого берут в космонавты и кто идёт в космонавты, еженедельнику "Звезда" рассказал командир отряда космонавтов Герой России и Герой Туркменистана Олег Кононенко Начиная с 1961 года, 12 апреля - день в истории нашей страны особый.
Еженедельник Звезда вчера в 22:52
Общество
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 52 до 82 лет.
РИА Новости вчера в 16:24