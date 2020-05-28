Коронавирус
РИА НовостиВ Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство. За минувшие сутки в области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Обнародована статистика заболеваемости коронавирусом в Тульской области за 28 мая
Тульская служба новостей03:41
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Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Кино
СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе
По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины.
РБК 03:45
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Киберспорт
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Здоровье
Все ограничения по самоизоляции в Ивановской области сохранятся
Врио главы управления Роспотребнадора по Ивановской области Павел Колесник на брифинге 28 мая заявил, что регион не готов к снятию ограничений.
Частник.Ru 04:43
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru 03:19
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Здоровье
Карантин отменили в поселке Тумботино
Карантин отменили в поселке Тумботино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Открытый Нижний 04:40
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Путешествия
В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30
Здоровье
В Челябинской области поликлиники возобновили плановый прием
Министр здравоохранения области Юрий Семенов подписал соответствующий приказ.
Губерния (г. Челябинск) 01:54
Здоровье
На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.
Lenta.ru 04:53
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17
Россия, хотя и не является стороной судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, следит за соблюдением прав российских граждан, которые являются фигурантами дела, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
РИА Новости 04:38
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Политика
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям
Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Здоровье
13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт вчера в 03:33
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 00:28
Авто
Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России на 50% в июне
Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на территории России могут снизиться вдвое в течение июня по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, считает глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.
iReactor 03:11
Армия и оружие
Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»
Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза вчера в 11:20
Кино
Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»
Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35