Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
Читать в источнике
Комментировать482

Подробнее о событии

Опубликована обновленная карта распространения в Тульской области COVID-19

Первый Тульский06:53

За сутки в Тульской области 97 человек заразились коронавирусной инфекцией

Тульские СМИ03:54

В Тульской области заразились коронавирусом еще 97 жителей

Тульские Известия03:48

В Тульской области 24 мая – 97 новых случаев коронавируса

ГТРК Тула04:24

Коронавирус в Тульской области: карта заболеваемости

Молодой коммунар05:54

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 24 мая

MySLO.ru04:05

Обновленная интерактивная карта Тульской области с адресами очагов коронавируса на 24 мая

Тульские новости06:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Здоровье

За два месяца коронавирусом на Украине заболели более 20 тыс. человек - Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 20148 случаев коронавируса, 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.
Украина.ру 22 мая в 02:50
52
Здоровье

В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП

В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП, который был чистой зоной и работал на некоронавирусных больных.
Вести Калининград 05:03
24
Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
825
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
922
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
88
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
4
Наука

Ученые обнаружили у человека «ген похудения»

ИнфоСМИ вчера в 08:46
36
Кино

Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части

КиноПоиск вчера в 06:10
Общество

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

Газета.Ru 05:34
41
Происшествия

НАК: ликвидированные в Дагестане боевики готовили серию терактов

REGNUM 22 мая в 11:20
391
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета вчера в 12:58
2
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
9
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
565
Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
1
Общество

В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом

В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе.
Smi58.ru 05:59
60
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
461
Здоровье

На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса

Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 04:48
Гаджеты

Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса

Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.
The GEEK 22 мая в 09:50
2
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
1,9K
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса

Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия 22 мая в 21:49
799
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Vprognoze.ru 04:07
1
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,2K
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
2,4K
Армия и оружие

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:09
30
Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
6
Общество

В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщи губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:48
31
Происшествия

Российских медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом

Lenta.ru 05:51
39
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное