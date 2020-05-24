Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

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