В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС. Местный житель сначала открыл огонь по двум охотникам, а после прибытия на место происшествия правоохранителей выстрелил и в них.

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

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