Бойцы Росгвардии задержали в Тульской области мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление полиции. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Веневском районе. 64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

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