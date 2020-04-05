Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПод Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

Бойцы Росгвардии задержали в Тульской области мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление полиции. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Веневском районе. 64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
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Опубликовано видео задержания стрелка из Тульской области

MySLO.ru07:20

По факту стрельбы в Веневском районе возбуждено уголовное дело

Тульские новости06:13

Видео задержания стрелявшего в полицейских жителя Тульской области

RT на русском06:48

В Тульской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину

РБК05:40

СК возбудил дело против жителя Тульской области, стрелявшего в охотников и полицейских

ТАСС06:08

Россиянин открыл стрельбу по охотникам и полицейским

Lenta.ru05:05

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в охотников и полицейских

Эхо Москвы07:00
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Гаджеты

Samsung готовит наушники в форме фасоли

Анонс новых наушников Samsung Galaxy Buds должен состоятся в августе – одновременно с выходом Galaxy Note 20.
The GEEK 03:51
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 08:57
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Экономика

Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса

Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь – в пять, рассказал «Ведомостям» директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин.
Ведомости 03:20
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Вести.Ru 08:30
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Космос

Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания

Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Инфорос 03 апреля в 11:12
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
ProKazan.ru 06:42
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 03:36
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
НТВ вчера в 09:42
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Экономика

Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса

Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление.
Lenta.ru 07:17
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости вчера в 00:34
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Футбол

Уэйн Руни раскритиковал заявление о сокращении зарплат футболистов

Бывший капитан сборной Англии по футболу и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, который призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
РИА Новости 06:08
Авто

Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo

В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.
SpeedMe вчера в 09:12
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
ИА Красная Весна 05:00
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 03 апреля в 09:39
Футбол

Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»

По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
ProstoProSport 09:03
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Главное