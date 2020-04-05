Происшествия
Российская газетаПод Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
Бойцы Росгвардии задержали в Тульской области мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление полиции. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Веневском районе. 64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
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Гаджеты
Samsung готовит наушники в форме фасоли
Анонс новых наушников Samsung Galaxy Buds должен состоятся в августе – одновременно с выходом Galaxy Note 20.
Транспорт
РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Экономика
Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса
Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь – в пять, рассказал «Ведомостям» директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Происшествия
Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве
Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания
Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
Общество
У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Экономика
Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса
Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление.
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Футбол
Уэйн Руни раскритиковал заявление о сокращении зарплат футболистов
Бывший капитан сборной Англии по футболу и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, который призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
Авто
Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo
В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Футбол
Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»
По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.