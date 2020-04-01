Общество
REGNUMВ Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
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В Тульской области до 19 апреля закрыты строймагазины, пункты самовывоза и магазины семян
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В Тульской области до 30 апреля из-за коронавируса запрещено посещать кладбища
Провинция.рувчера в 17:58
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Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
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Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
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В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
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Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Происшествия
Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд
Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 18:38
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
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Virtus.pro победила VP.Prodigy на Epic Prime League
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Туроператоры оценили возможные сроки возобновления поездок за границу
При самом позитивном варианте поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля, заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
РБК 13:46
Общество
Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
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В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Рубль снизился к доллару и евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты торгов «Московской биржи».
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Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
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Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
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Второй пакет антикризисных мер поддержки российской экономики, разрабатываемый кабинетом министров по поручению главы государства, могут официально представить 16 апреля.
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В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
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ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
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Экс-начальник тыла камчатской полиции пойдёт под суд за взятки
Бывший начальник тыла УМВД России по Камчатскому краю Зорян Гаврилюк предстанет перед судом.
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Происшествия
Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2
Томаринский районный суд Сахалинской области рассмотрит уголовное дело о несоблюдении пожарной безопасности в вахтовом поселке конденсационной электростанции (ГРЭС-2), приведшей к трагедии и гибели 3 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
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