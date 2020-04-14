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В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

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Гаджеты Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. 4