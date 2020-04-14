Общество
REGNUMВ Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
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В Туле временно прекратят работу пункты самовывоза и магазины со стройматериалами
Тульские новости15:02
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Политика
Путин заявил об ухудшении в России ситуации с коронавирусом
Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:32
Общество
Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме
Metaratings 05:12
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
Игры
«Последствия есть всегда»: вышел дебютный трейлер ужастика The Dark Pictures Anthology: Little Hope
3DNews 12:42
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели
С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
CyberSport.ru 01:53
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Общество
В МегаФоне разъяснили недоразумение с номером для получения пропусков
В МегаФоне во вторник уточнили, что не получали запросов от правительства Подмосковья касательно организации услуги на номер 0250.
Газета.Ru 07:15
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Кино
В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»
Подмосковье Сегодня 07:01
Музыка
75 лет назад родился Ричи Блэкмор
Россия – Культура 09:25
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Общество
В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек
Руководитель комитета Государственной думы России по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал обращение ряда производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей к властям с предложением вернуть продуктовые карточки.
Московский Комсомолец 17:07
Общество
Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.
ТАСС 08:10
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Энергетика
Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Здоровье
ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа
Коронавирус принес больше смертей, чем свиной грипп в 2009-2010 годах. ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа.
Piter.tv 02:01
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Авто
Ford выводит на рынок обновленный внедорожник Ford Everest
Обновленный внедорожник Ford Everest станет доступен для предзаказа в Поднебесной 25 апреля.
CarsWeek.ru вчера в 03:28
Гаджеты
Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
The GEEK 12:38
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12