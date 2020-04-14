Общество

REGNUMREGNUMВ Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
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В Тульской области закрываются садовые и строительные магазины

Первый Тульскийвчера в 14:59

Карточки оперштаба об ужесточении ограничительных мер в Тульской области

Тульские новости01:30

В Тульской области до 19 апреля закрыты строймагазины, пункты самовывоза и магазины семян

Тульские Известиявчера в 15:16

Строительные и садовые магазины, а также пункты доставки непродовольственных товаров приостановят работу в Туле из-за коронавируса

Тульская служба новостей00:55

14 апреля в Тульской области обновили перечень работающих организаций

Тульская прессавчера в 15:13

Тулякам можно не беспокоиться: доставка продуктов разрешена

Центр 71вчера в 15:42

Почему в условиях пандемии продолжают работать строительные гипермаркеты?

АиФ Тулавчера в 07:05
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Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
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Общество

Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке

На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой.
Ведомости вчера в 16:12
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
3,9K
Кино

Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»

Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Twitter, что дата премьеры фильма "Отряд самоубийц 2" не будет перенесена из-за коронавируса.
Газета.Ru 13 апреля в 09:34
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Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

Игромания.ру вчера в 07:16
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Армия и оружие

ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США

RT на русском 13 апреля в 14:21
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
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Общество

Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков

Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
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Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,1K
Общество

Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
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Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом.
Пятый канал 13 апреля в 23:48
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Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 13 апреля в 09:10
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Экономика

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Коммерсантъ вчера в 22:37
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование гаджетов детьми

Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить использование детьми гаджетов в режиме изоляции, а также меньше давать им смотреть телевизор.
Коммерсантъ 00:55
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Здоровье

Психолог указал на наиболее уязвимых для коронавируса людей

Психолог Сергей Ланг рассказал, какой тип людей больше всего уязвим перед коронавирусом нового типа.
АБН вчера в 19:54
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Кино

Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь толстого Тора

Фильм Про вчера в 04:17
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Общество

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:36
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Здоровье

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
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Здоровье

Сахалинским медикам начали доставлять бесплатные горячие обеды

АСТВ 00:30
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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