В городе Тулун Иркутской области три человека погибли и двое пострадали при обвале траншеи, произошедшем во время проведения ремонтных работ на территории детского дома. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

Общество В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.

Экономика Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94% Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Политика NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа "Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.

Авто Volkswagen показала новый Passat для России Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.

Политика Британский парламент одобрил законопроект о Brexit Депутаты британского парламента во втором чтении одобрили проект закона о Brexit, который включает в себя сделку с Евросоюзом об условиях «развода».

Политика Отголоски стрельбы на Лубянке Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).

Происшествия Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.

Общество Врачи рассказали об опасном количестве красной икры на Новый год Человеческому организму сложно усваивать красную икру в большом количестве, поэтому за новогодним столом россиянам следует съесть не более двух-трех канапе с этим деликатесом.

Политика WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.