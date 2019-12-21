Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

В городе Тулун Иркутской области три человека погибли и двое пострадали при обвале траншеи, произошедшем во время проведения ремонтных работ на территории детского дома. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
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Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
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Депутаты британского парламента во втором чтении одобрили проект закона о Brexit, который включает в себя сделку с Евросоюзом об условиях «развода».
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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