Происшествия
RT на русскомВ Тулуне три человека погибли при обвале траншеи
В городе Тулун Иркутской области три человека погибли и двое пострадали при обвале траншеи, произошедшем во время проведения ремонтных работ на территории детского дома. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
Армия и оружие
Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Футбол
Александр Хацкевич стал новым главным тренером «Ротора»
«Ротор» объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера клуба.
Экономика
В Кургане снизят тариф на электричество
На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Экономика
Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94%
Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Единоборства
Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Бойцы сошлись в октагоне, но спустя несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и попросил остановить поединок, заявив, что сдаётся.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Гаджеты
AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс
Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Авто
Volkswagen показала новый Passat для России
Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
Депутаты британского парламента во втором чтении одобрили проект закона о Brexit, который включает в себя сделку с Евросоюзом об условиях «развода».
Шоу-бизнес
Накануне родов Ида Галич приобрела в ипотеку замок
Накануне родов 29-летняя Ида Галич похвасталась шикарной покупкой. Будущая мамочка переезжает в новое жилье.
Политика
Отголоски стрельбы на Лубянке
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Авто
АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta
Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Происшествия
В баре «Огонек» посетитель дважды выстрелил в грудь охраннику
В баре «Огонек» на Энгельса, 36 ночью произошел конфликт между посетителем и охранником, ссора закончилась стрельбой.
Происшествия
Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей
Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Общество
Врачи рассказали об опасном количестве красной икры на Новый год
Человеческому организму сложно усваивать красную икру в большом количестве, поэтому за новогодним столом россиянам следует съесть не более двух-трех канапе с этим деликатесом.
Политика
WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине
Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.