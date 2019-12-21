Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

"Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал собеседник агентства. В настоящее время известно, что рабочие погибли при проведении земляных работ.
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СК возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих при обвале в Тулуне

Известия02:03

Двое пострадавших при обвале грунта при ремонте детдома в Тулуне находятся в больнице

ТАССвчера в 21:39

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новостивчера в 23:44

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне

Интерфаксвчера в 21:54

СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Тулуне

ИрСитивчера в 21:58

По факту гибели трех рабочих в Тулуне возбуждено уголовное дело

Байкал2400:13

Трое рабочих погибли при обвале грунта в иркутском Тулуне

Интерфакс - Россиявчера в 09:51
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Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета вчера в 20:40
Политика

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража.
Известия 05:07
Футбол

Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес

Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 04:40
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета 19 декабря в 03:47
Общество

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Российская газета вчера в 22:50
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 19 декабря в 15:21
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Экономика

В Алтайском крае подписали соглашение о повышении заработной платы

Сегодняшние договоренности были скреплены дополнительным соглашением к Региональному соглашению между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2018–2020 годы.
Алтайская правда вчера в 05:55
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 19 декабря в 08:19
Футбол

Мертенс не захотел продлевать контракт с «Наполи»

Источник со ссылкой на Il Mattino сообщает, что нападающий "Наполи" Дрис Мертенс ответил отказом на последнее предложение клуба о продлении контракта.
Soccer.ru 03:26
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 18 декабря в 08:54
Общество

Жители Уралмаша вышли на митинг из-за проекта нового генплана

It`s My City 04:48
Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
РБК 05:24
Армия и оружие

Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США

ФАН вчера в 13:55
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК 19 декабря в 13:09
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Авто

На авторынке России стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Автоновости дня 04:06
Музыка

София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru 19 декабря в 23:08
Космос

Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу»

С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».
Свободная Пресса 17 декабря в 17:07
Космос

Корабль «Орел» оказался способным на три полета к Луне вместо десяти

Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному "Роскосмосом" техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов.
РИА Новости вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Пригожин заявил об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

По словам продюсера, угрозы поступили в его адрес после того, как он раскритиковал сестру Жанны Фриске Наталью за копирование образа своей погибшей сестры.
Культуромания 04:43
Армия и оружие

«Севмаш» готовится к передаче ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»

«Севмаш» в скором времени передаст подлодку «Князь Владимир» российскому ВМФ.
Актуальные Новости вчера в 03:48
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Известия 04:15
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском вчера в 04:59
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Орешкин поделился итогами переговоров Путина и Лукашенко

Невские Новости вчера в 07:22
Космос

Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
ТАСС 03:48
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Здоровье

«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле

"Уральские пельмени" высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле Участники коллектива разыграли сцену, в которой один из медиков подает заявление об увольнении.
Экспресс газета 03:08
Хоккей

Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» 14 миллионов долларов

Бывший нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук заработал за выступление в клубе 14 млн долларов.
Спорт-Экспресс 03:19
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