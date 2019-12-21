Происшествия
РИА НовостиВ Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале
"Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал собеседник агентства. В настоящее время известно, что рабочие погибли при проведении земляных работ.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Политика
Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Компании «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража.
Футбол
Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес
Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Общество
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Экономика
В Алтайском крае подписали соглашение о повышении заработной платы
Сегодняшние договоренности были скреплены дополнительным соглашением к Региональному соглашению между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2018–2020 годы.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
Мертенс не захотел продлевать контракт с «Наполи»
Источник со ссылкой на Il Mattino сообщает, что нападающий "Наполи" Дрис Мертенс ответил отказом на последнее предложение клуба о продлении контракта.
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Общество
Жители Уралмаша вышли на митинг из-за проекта нового генплана
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Авто
На авторынке России стартовали новогодние распродажи
Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Музыка
София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
Космос
Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу»
С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».
Космос
Корабль «Орел» оказался способным на три полета к Луне вместо десяти
Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному "Роскосмосом" техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов.
Шоу-бизнес
Пригожин заявил об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
По словам продюсера, угрозы поступили в его адрес после того, как он раскритиковал сестру Жанны Фриске Наталью за копирование образа своей погибшей сестры.
Армия и оружие
«Севмаш» готовится к передаче ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»
«Севмаш» в скором времени передаст подлодку «Князь Владимир» российскому ВМФ.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Политика
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Орешкин поделился итогами переговоров Путина и Лукашенко
Космос
Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner
Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Здоровье
«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле
"Уральские пельмени" высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле Участники коллектива разыграли сцену, в которой один из медиков подает заявление об увольнении.
Хоккей
Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» 14 миллионов долларов
Бывший нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук заработал за выступление в клубе 14 млн долларов.