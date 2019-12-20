Происшествия
Lenta.ruВозбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Рабочие рыли траншею на территории Центра помощи детям, который ремонтируют после наводнения.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Общество
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год
Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Происшествия
Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы
Происшествия
Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области
Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Происшествия
В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ
По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Кино
На Netflix вышел первый сезон «Ведьмака»
Главную роль в сериале исполнил Генри Кавилл. На стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак".
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Политика
Путин заявил, что новая пенсионная реформа не планируется
Варианты введения новых изменений, ни в каких ведомствах не рассматриваются. Напомним, в 2018 году был принят закон о пенсионной реформе.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»
Бекстрем, проводивший 900-й матч с Овечкиным, отличился в юбилейной встрече дважды.
Общество
Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Здоровье
Голикова объяснила причину сбора денег на лечение больных детей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему существует необходимость в благотворительных организациях, которые занимаются сбором средств для лечения больных детей.
Наука
Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной
Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
В России продажи мандаринов в декабре 2019 года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 15 процентов.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой
Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге
В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Политика
Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми
Политика
Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» договорились об условиях решения спора в Стокгольмском арбитраже, а также о сроках и объемах транзита газа в Европу.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе
Космос
«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Экономика
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.