Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВозбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Рабочие рыли траншею на территории Центра помощи детям, который ремонтируют после наводнения.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

По факту гибели трех рабочих в Тулуне возбуждено уголовное дело

Байкал2400:13

СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Тулуне

ИрСитивчера в 21:58

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне

Интерфаксвчера в 21:54

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новостивчера в 23:44

Двое пострадавших при обвале грунта при ремонте детдома в Тулуне находятся в больнице

ТАССвчера в 21:39

Погибшие в Тулуне рабочие ремонтировали пострадавший от паводка детдом

РЕН ТВвчера в 11:24

Трое рабочих погибли при обвале грунта в иркутском Тулуне

Интерфакс - Россиявчера в 09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Политика

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 13:27
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия вчера в 20:49
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Происшествия

Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы

Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета 19 декабря в 10:47
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС вчера в 18:06
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Кино

На Netflix вышел первый сезон «Ведьмака»

Главную роль в сериале исполнил Генри Кавилл. На стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак".
Piter.tv вчера в 06:54
Политика

Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Политика

Путин заявил, что новая пенсионная реформа не планируется

Варианты введения новых изменений, ни в каких ведомствах не рассматриваются. Напомним, в 2018 году был принят закон о пенсионной реформе.
Время Бухгалтера вчера в 03:00
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»

Бекстрем, проводивший 900-й матч с Овечкиным, отличился в юбилейной встрече дважды.
Вести.Ru вчера в 21:44
Общество

Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками

КП - Самара 18 декабря в 07:46
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru 19 декабря в 23:16
Здоровье

Голикова объяснила причину сбора денег на лечение больных детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему существует необходимость в благотворительных организациях, которые занимаются сбором средств для лечения больных детей.
iReactor вчера в 23:47
Наука

Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной

Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.
N+1 вчера в 04:47
Экономика

В России упали продажи мандаринов

В России продажи мандаринов в декабре 2019 года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 15 процентов.
ФедералПресс 00:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Bimru.ru вчера в 08:50
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Политика

Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 07:35
Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru вчера в 21:26
Политика

Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» договорились об условиях решения спора в Стокгольмском арбитраже, а также о сроках и объемах транзита газа в Европу.
Фонтанка.Ру вчера в 14:02
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 08:03
Армия и оружие

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС вчера в 14:01
Космос

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 00:54
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Авто

Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу

Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Автоновости дня вчера в 04:40
Экономика

Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
РБК 00:34
ещё по теме
Главное