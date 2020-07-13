Происшествия
Вести.RuВ Тулузе убили брата футболиста «Тоттенхэма» Орье
Семья французского футболиста Сержа Орье, выступающего за клуб английской премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур", понесла утрату. Погиб Кристофер Орье, брат защитника лондонских "шпор". По сообщениям полиции города Тулуза, молодого человека застрелили у ночного клуба.
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Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие
Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы допустил возникновение масштабной войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
Lenta.ru 04:53
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Экономика
За сдачу трех старых вагонов в trade-in предложили выдавать ₽1,5 млн
Схема trade-in поможет сбалансировать производство инновационных вагонов и вывод избыточного парка с сети РЖД, а также снизить средний возраст подвижного состава, пишет Шило.
РБК 05:43
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru вчера в 10:57
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 15:38
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»
Позади была выставка "Оттепель", а впереди еще будет собрание, которое посвящено временам перестройки.
Экономика сегодня 11 июля в 13:48
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
В городе Калабасас (США) был обнаружен мертвым внук культового певца Элвиса Пресли – Бенджамин Кио.
Территория новостей 00:16
Футбол
Полиция задержала 12-летнего ребенка по делу об угрозах в адрес Заа
Полиция графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого в нанесении расистских оскорблений полузащитнику «Кристал Пэлас» Вильфриду Заа.
Спорт-Экспресс вчера в 12:41
Здоровье
От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Вместо отмененной E3 компания Ubisoft провела собственную онлайн-презентацию Ubisoft Forward.
Российская газета 05:39
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие
Глава МИД Турции озвучил условия правительства Триполи для перемирия
Правительство Национального Согласия Ливии (ПНС) согласится на прекращение огня в Ливии только при условии вывода фельдмаршалом Халифой Хафтаром своих войск из ключевых регионов в центре и на западе страны, заявил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 12 июля в интервью The Financial Times.
ИА Красная Весна вчера в 13:27
Политика
Путин заявил об отсутствии взрывного роста безработицы в РФ
Как уточнил Путин, это говорит о том, что у Российской Федерации имеется большой резерв, чтобы работать еще более эффективно и слаженно.
Слово и Дело 04:35
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Газета.Ru 05:40
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
Москва отменила масочный режим на улице
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55