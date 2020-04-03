Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса и запретили гражданам моложе 20 лет покидать дома. Об этом сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Киберспорт В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

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Авто В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.

Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.

Общество В Нью-Йорке посольство поселит в гостиницу 51 россиянина Посольство РФ в США поселит в гостиницу россиян, которые оставались в аэропорту JFK в Нью-Йорке, после того как их рейс до Москвы был отменен, всего 51 человека, заявил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.

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Происшествия Под Красноярском опрокинулся междугородний автобус Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

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Общество Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

Политика Путин снова обратится к гражданам России Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Энергетика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу "Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.