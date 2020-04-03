Коронавирус
Lenta.ruВ Турции гражданам младше 20 лет запретили покидать дома
Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса и запретили гражданам моложе 20 лет покидать дома. Об этом сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Киберспорт
В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные
Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 31
В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у одного человека. Теперь общее количество заболевших составляет 31.
Наука
В Австралии найден зуб древнего безухого тюленя
Окаменелый зуб тюленя, найденный на австралийском побережье, может пролить свет на историю и географию безухих тюленей, которые обитали на берегах Австралии три миллиона лет назад, 3 апреля сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Политика
Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Общество
Омск и Дудинка ограничат въезд и выезд граждан из-за ситуации с коронавирусом
Решение об ограничении въезда и выезда без уважительной причины принято в пятницу и в арктической Дудинке, городе на севере Красноярского края с населением более 20 тыс. жителей.
Общество
В Нью-Йорке посольство поселит в гостиницу 51 россиянина
Посольство РФ в США поселит в гостиницу россиян, которые оставались в аэропорту JFK в Нью-Йорке, после того как их рейс до Москвы был отменен, всего 51 человека, заявил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Крупнейшие ритейлеры отменяют штрафы за недопоставку товаров
Накануне X5 предупредила поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для сети для всех поставщиков, кроме тех, кто работает с социально значимыми товарами.
Общество
В ЯНАО отменили вертолетные рейсы
Губернатор Дмитрий Артюхов отменил регулярные полеты вертолетов в поселения Ямало-Ненецкого автономного округа, которые находятся в отдалении, на две недели.
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
Под Красноярском опрокинулся междугородний автобус
Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Футбол
Павар уверен, что «Бавария» скоро выиграет Лигу чемпионов
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар уверен, что его клуб скоро выиграет Лигу чемпионов.
Футбол
Игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов
Руководство московского «Динамо» предложило игрокам снизить зарплату на 40 процентов в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл
Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
Биатлон