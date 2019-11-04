Турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято, заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

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