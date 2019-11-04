Политика

RT на русскомRT на русскомВ Турции изучают предложение России о поставках истребителей

Турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято, заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
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Турция изучает предложение России по поставке истребителей

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В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

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Московский Комсомолец04:46

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ТАСС04:29
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На блокпосту «Лисичанск-Горское» (оккупированная Киевом территория ЛНР) умер полицейский-западенец.
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RT на русском вчера в 13:05
Политика

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Ученые оценили возможности почв Марса и Луны

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Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции

Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
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"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком.
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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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ТАСС 01:33
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

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В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
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Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ

В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
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Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
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В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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