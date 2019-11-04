Политика
RT на русскомВ Турции изучают предложение России о поставках истребителей
Турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято, заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
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Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Происшествия
На блокпосту оккупированного Донбасса умер полицейский-западенец
На блокпосту «Лисичанск-Горское» (оккупированная Киевом территория ЛНР) умер полицейский-западенец.
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Космос
Ученые оценили возможности почв Марса и Луны
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции
Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Экономика
Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков
Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора.
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
«Кардиффу» могут запретить совершать трансферы
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Политика
Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Происшествия
В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата
«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Футбол
Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины
Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку в виде герба Украины и выложил фото в своём «Инстаграме».
Фигурное катание
Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой
Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
Футбол
Дзюба в Сети поздравил болельщиков с Днем народного единства
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поздравил всех своих болельщиков с Днем народного единства.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.