Политика

RT на русскомRT на русскомВ Турции изучают предложение России о поставках истребителей

Турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято, заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.
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Турция изучает предложение России по поставке истребителей

Коммерсантъ05:15

В Турции заявили о возможной отсрочке поставки С-400

Известия05:10

Турция изучает предложение России про поставкам истребителей

Эхо Москвы04:31

В Турции рассказали о втором этапе поставок С-400

РИА Новости04:40

В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

RT на русском04:31

Турция назвала даты второго этапа поставок С-400

Московский Комсомолец04:46

Анкара изучает предложение Москвы по поставкам российских истребителей

ТАСС04:29
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Общество

Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Общество

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Происшествия

В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

РИА Новости 06:39
Политика

США могут отказаться от введения пошлин на автомобили из ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от введения в ноябре заградительных тарифов на импортируемые в страну автомобили из ЕС.
Daily Storm вчера в 12:14
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Футбол

Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА

Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным.
RT на русском 05:20
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 00:16
Экономика

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru 06:45
Футбол

Сердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы

Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде.
REGNUM 06:54
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Происшествия

В Ереване загорелся ангар российской авиабазы

Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Футбол

Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»

По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Происшествия

В Новосибирске пожилая женщина упала в яму с кипятком

РИА Новости 03:50
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Здоровье

Врачи назвали опасный возраст для мужчин и женщин

У женщин опасный возраст начинается раньше – в 30 лет.
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:36
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки

1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Политика

Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети

Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
News.ru вчера в 18:49
Автоспорт

Стюарды «Гран-при США» объяснили решение оштрафовать Квята

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала документ, содержащий решение стюардов «Гран-при США», которые разобрали столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на финальном круге гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика

Veon сократила выручку в России

На показатель мобильной выручки Veon в России продолжило влиять увеличение с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также распространение безлимитных тарифов, поясняют в компании: «В то время как объемы данных продолжали сильно расти, рост доходов от них был медленнее, поскольку сохранялась ценовая конкуренция».
Коммерсантъ 02:41
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Наука

Названо самое безжизненное место на Земле

Отмечается, что долина является одним из самых жарких мест на Земле.
Газета.Ru вчера в 12:17
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