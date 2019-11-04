25 октября турецкая газета Daily Sabah информировала о том, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По данным издания, стороны также могут договориться о том, что Турция начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов.

В Турции изучают предложение России по поставкам истребителей

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.

Происшествия На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Шоу-бизнес Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Общество Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.

Общество Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.

Здоровье Диетолог назвала самые вредные сладости Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.