Политика

ИнфоросВ Турции изучают предложение России по поставкам истребителей

25 октября турецкая газета Daily Sabah информировала о том, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По данным издания, стороны также могут договориться о том, что Турция начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов.
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Турция изучает предложение России по поставке истребителей

Коммерсантъ05:15

Турция изучает предложение России про поставкам истребителей

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В Турции заявили о возможной отсрочке поставки С-400

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
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