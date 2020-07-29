Милитаристская направленность внешней политики Турции привела к ухудшению криминогенной обстановки в стране.

с чего всё началось

Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

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