Коронавирус
РИА НовостиВ Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
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Милитаристская направленность внешней политики Турции привела к ухудшению криминогенной обстановки в стране.ФАН09:07
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Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Наука
Искусственный интеллект научился выявлять критерии крепких отношений
В Западном университете Лондона команда учёных провела уникальное исследование, позволяющее выявить, насколько хорошими будут отношения человека с конкретным партнёром.
Цензуры.Нет вчера в 11:48
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Армия и оружие
Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Происшествия
В Саткинском районе мужчина убил жену на глазах у детей
По предварительным данным, семейная пара из Башкирии — мужчина 1988 года рождения и жена 1989 года рождения — везла 2-летнюю и 4-летнюю дочерей в детскую стоматологию.
Эхо Москвы в Челябинске 11:33
Игры
Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn
В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат 06:05
Игры
New Super Lucky’s Tale доберётся до PS4 и Xbox One уже 18 августа
Игромания.ру 09:31
Общество
СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске
Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Общество
Выплату в 10 тысяч рублей получат россияне с детьми от 16 до 18 лет
Если в июне нынешнего года родители могли получить помощь от государства на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, то в июле возрастные рамки расширили, включив в список детей от рождения до 3-х лет.
Evo-rus.com 09:38
Технологии
Дуров обвинил Apple в завышении цен и цензуре
По словам Дурова, Apple берет сверх всех оплат для разработчиков еще комиссию 30%.
МонаВиста 09:46
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Путешествия
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
Общество
Boeing прекратит производство 747-й модели самолетов в 2022 году
Американская авиастроительная компания Boeing сообщила, что прекратит производство легендарного авиалайнера Boeing 747 в 2022 году.
Известия 09:26
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на финотчетностях компаний
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник на фоне публикации финансовых отчетностей Pfizer и McDonald's, инвесторы также ждут заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:15
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Футбол
«Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов евро за Торреса
Трансфер футболиста обойдётся англичанам в 25 миллионов евро, а ещё 10 миллионов «горожане» могут заплатить в качестве бонуса.
Евро-футбол.ру 10:35