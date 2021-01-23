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Lenta.ru
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В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса

В Турции начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РИА Новости сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Так, РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране российской вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
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РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

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