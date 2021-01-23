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Lenta.ru
Lenta.ru

В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса

В Турции начнется производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом РИА Новости сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Так, РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране российской вакцины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
РИА Новости04:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Турция будет производить вакцину «Спутник V»

Коммерсантъ05:28
Вести.Ru

Турция будет производить российскую вакцину

Вести.Ru05:24
Комсомольская правда

В Турции запустят производство вакцины «Спутник V»

Комсомольская правда04:43
Lenta.ru

В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ru05:19
ТАСС

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

ТАСС04:36
RT на русском

РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Турции

RT на русском04:18
РИА Новости

В Турции начнут производство вакцины «Спутник V»

РИА Новости04:01

МИД резко ответил на заявление США о незаконных акциях в России

В МИД РФ отметили, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало "своих граждан к мирным протестам", не осудило убийства в ходе беспорядков и задержание более 100 человек.
РИА Новости09:18