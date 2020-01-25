Происшествия
РИА НовостиВ Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск). Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли.
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Армия и оружие
Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины
Территория Донецка попала под артиллерийский удар, совершенный со стороны вооруженных сил Украины.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис
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Овечкин включен в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ
В первую пятерку был включен и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,85 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на шесть копеек и составил 61,85 рубля.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Политика
Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной
Суть поправки: По запросу президента проверяет на соответствие Конституции федеральных законов после их принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации, но до вступления в силу.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе
Летевший из Лимы (столица Перу) в город Хульяку лайнер экстренно сел в аэропорту Писко после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Кино
«Золотой орел» назвал лучшим фильмом «Текст» Клима Шипенко
Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст".
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Туристам из РФ не рекомендовано отправляться в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране, об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Происшествия
В Пулково госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Хоккей
«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Сибирь»
Политика
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц.
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit, на историческом мероприятии, произошедшем в канцелярии британского правительства на Даунинг-стрит 10, присутствовали также делегаты ЕС и сотрудники МИД Британии.
Кино
Создательница «Ведьмака» рассказала, что фанатов ждёт во втором сезоне
Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о том, что зрителей ждёт во втором сезоне.
Общество
Boeing отложила первый испытательный полет нового 777X
Компания Boeing перенесла первый испытательный полет нового лайнера 777X из-за неблагоприятных погодных условий.
Гаджеты
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Гаджеты
Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире
Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире по результатам тестирования быстродействия.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.