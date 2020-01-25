Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 (мск). Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли.

В Турции назвали число пострадавших при землетрясении

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