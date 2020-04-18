Путешествия
Российская газетаВ Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек.
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с чего всё началось
«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал он в субботу, 18 апреля, в эфире телеканала NTV.Известия07:46
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Когда желанный отдых превратился в кошмар: как азиатские туристы выживают в Южной Америке
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 18:19
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Комментарии
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Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
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Аргументы и Факты 10:31
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Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.
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В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
Авто
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Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
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ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
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Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
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МВД объяснило порядок замены и выдачи паспортов во время карантина
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Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
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Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
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В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
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Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
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Почти 300 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара
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РПЦ приравняла инопланетян к бесам
В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
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Истребитель МиГ-31 разбился в Казахстане
Истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана упал южнее аэропорта города Караганда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
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Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
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Известия вчера в 05:13