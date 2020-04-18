с чего всё началось

Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,2K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,8K

Игры Разработчики GTA стали меньше работать По словам топ-менеджера Rockstar Дженнифер Колбе, руководство компании полностью переосмыслило подход к планированию сроков разработки новых проектов. 17

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 9

Происшествия В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов. 239

Политика Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.

Кино BadComedian раскритиковал фильм «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом Популярный видеоблогер Евгений Баженов снял ролик с разбором фильма «Неидеальный мужчина», главную роль в котором играет певец Егор Крид, сообщает Shraibikus News. 33

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий. 2,3K

Происшествия В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. 10

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 127

Энергетика Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами. 746

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 741

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 2,6K

Религия РПЦ приравняла инопланетян к бесам В Русской православной церкви отказались признать существование иных цивилизаций за пределами Земли. 401

Происшествия Истребитель МиГ-31 разбился в Казахстане Истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана упал южнее аэропорта города Караганда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики. 32