Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек.
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с чего всё началось
«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал он в субботу, 18 апреля, в эфире телеканала NTV
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Когда желанный отдых превратился в кошмар: как азиатские туристы выживают в Южной Америке

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