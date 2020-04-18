с чего всё началось

Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек.

Общество Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах и транспорте Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому, жители республики не смогут появляться в магазинах и общественном транспорте без медицинских масок масок или респираторов. 41

Политика Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются. 365

Общество В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля. 11

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 277

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 115

Шоу-бизнес Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,8K

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 2,8K

Происшествия В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса. 69

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,3K

Политика Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год, которые нацелены на борьбу с распространением в стране нового коронавируса и сглаживание экономических последствий карантина.

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 796

Религия Митрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". 236

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 8

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.

Общество Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом. 2

Шоу-бизнес Дмитрий Губерниев обвинил актера Валерия Баринова в обмане Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал свой ответ актеру Валерию Баринову, который прежде «поставил на место» сотрудника «Матч-ТВ» после слов об «унижении». 5

Происшествия Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,2K