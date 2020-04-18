Путешествия
Российская газетаВ Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек.
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с чего всё началось
«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал он в субботу, 18 апреля, в эфире телеканала NTV.Известия07:46
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Когда желанный отдых превратился в кошмар: как азиатские туристы выживают в Южной Америке
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 18:19
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На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.
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Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.
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Российская газета вчера в 03:02
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
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В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
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Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
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Известия вчера в 09:30
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Религия
Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
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В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
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Самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в Москве
Самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью приземлился в Москве.
Газета.Ru 11:30
Футбол
Манчини: «Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду»
Считаю, что Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду.
Бомбардир.ру 12:14
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Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год, которые нацелены на борьбу с распространением в стране нового коронавируса и сглаживание экономических последствий карантина.
ТАСС 11:01
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Митрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует
Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:46
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В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
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Более 1000 моряков авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом
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Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
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Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
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Дмитрий Губерниев обвинил актера Валерия Баринова в обмане
Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал свой ответ актеру Валерию Баринову, который прежде «поставил на место» сотрудника «Матч-ТВ» после слов об «унижении».
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04