Политика
Expert.ruВ Турции не исключают отсрочки поставки второй очереди С-400
Исмаил Демир – руководитель секретариата оборонной промышленности Турции – предположил, что поставка Анкаре второй партии российских ЗРК С-400 «Триумф» Турции может быть произведена немного позже ранее уставленного графика.
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Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Наука
Мысли о сексе склоняют людей ко лжи
ФедералПресс 08:01
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Общество
У памятника красноармейцам на Украине поставили почетный караул в форме вермахта
Взгляд.ру 10:28
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Армия и оружие
60 украинских националистов прибыло к участку разведения в Петровском
К участку разведения сил и средств в селе Петровское под Донецком прибыла группа из 60 украинских националистов.
КП - Донецк 10:49
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия
В Красноярске «скорая» отказалась госпитализировать бездомного
Парень согласился дать телефон. Медики приехали на место, но госпитализировать больного отказались.
ТВК вчера в 23:20
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Музыка
Приз MTV за лучшего артиста из России получила украинская певица Maruv
РЕН ТВ вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Здоровье
4 совета для защиты мозга от возрастных болезней дал врач-психиатр
Американский врач-психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга.
Ugpressa.ru 03:24
Космос
Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвёздное пространство
В США ученые получили данные с аппарата «Вояджер-2», который в ноябре 2018 года вошел в межзвездное пространство, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
REGNUM 00:48
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 03 ноября в 11:10
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Автоспорт
В Ferrari могут подать на Red Bull Racing в суд
Запрос был нацелен на Ferrari, ведь после летнего перерыва силовые установки Скудерии получили серьёзную прибавку мощности, но соперники не понимали, за счёт чего она достигнута, ведь ограничения регламента равны для всех.
F1news.ru 11:00
Культура
Умер российский актер Петр Смидович
Российский актер Петр Смидович умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera.
МИР 24 11:25
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»
RT на русском 11:53
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы
Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри.
Lenta.ru 07:28
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29