Общество
Lenta.ruВ Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов. Так, на первом месте газета разместила термин из 32 букв — «рентгеноэлектрокардиографический».
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с чего всё началось
Турецкая газета Medya Günlüğü дала понять читателям, насколько сложным может быть русский язык в стране, где от человеконенавистничества до частнопредпринимательской деятельности может быть один шаг.Брянские новостивчера в 07:28
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
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Происшествия
В Самаре автобус врезался в столб, семь человек пострадали
Автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Наука
«Рождение» вирусов впервые записали на видео
Naked Science вчера в 14:28
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Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru вчера в 02:42
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ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
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Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
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Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
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В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
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Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
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Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04 октября в 04:50
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Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
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Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
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Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
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