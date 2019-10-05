с чего всё началось

Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов. Так, на первом месте газета разместила термин из 32 букв — «рентгеноэлектрокардиографический».

В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв

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