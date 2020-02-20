Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

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