Армия и оружие
RT на русскомВ Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
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Кемалистская партия Турции: Анкара при поддержке Москвы попытаться найти решение сложившейся ситуации
Московский Комсомолец Турция10:57
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Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
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Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
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Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Общество
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Армия и оружие
Стало известно об увеличении потерь ВСУ после провокации 18 февраля
Два украинских диверсанта, которые 18 февраля в составе большой группы прорваться в Луганскую народную республику (ЛНР) в районе Голубовского и были ранены, скончались затем из-за неквалифицированных действий врачей.
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Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
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Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
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